Создать модуль-прототип для e-commerce

Необходимо создать прототип с рабочим функционалом, особо не углубляясь в дизайн.

Прототип модуля для интернет-магазина на opensource CMS, на ваш выбор. CMS должна быть рабочей "сразу из коробки". Нам показалось, что это может быть Prestashop или что-то подобное.

Суть модуля который необходимо создать на примере user-flow и поясняющей картинки:

1) Дополнительная настройка категорий товаров (назовем условно категория "А")

Категория А имеет параметр А1, А2, А3 и т.д (всего до 7)

Настройки параметра: Название параметра, Значение, допустимая погрешность +, допустимая погрешность -, Эти настроки задаются при создании параметра.

Администратор может сделать только один параметр А1, или два А1 и А2, может сделать пять (всего до 7)

Таким образом, может быть, например, какой-то набор категорий:

категория А (администратор настроил параметры А1, А2, А3, А4, А5)

категория B (администратор настроил параметры В1, В2, В3)

категория С (администратор настроил параметры С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7)

и т.д.

2)

Администратор добавляет товар, например куб

Помимо того что он вводит стандартное описание товара: название, цена, цвет, производитель, администратор определяет куб в категорию товаров А

и теперь он должен ввести его параметры А1, А2, А3

3)

Пользователь заходит на сайт на сайт, видит категории товаров А,В,С и т.д.

Заходит в категорию А

Отображаются только поле ввода параметров данной категории, в нашем примере А1, А2, А3

Пользователь вводит в поле А1 значение 5, после снятия "фокуса", с этого поля сайт выдает товары в диапазон А1 которых попадает 5

Пользователь вводит значение в поле А2, результаты поиска уточняются и т.д.

Ко всему прочему стандартные фильтры,цвет, цена и т.д тоже доступны и работают

4) Пользователь может сохранить те параметры которые он вводил в поля А1, А2, А3 и т.д. Рядом с полями кнопка сохранить. Если пользователь имеет сохраненные значения они подставляются автоматически при заходе на страницу категории А (В, С и т.д.)

Условия выполнения работы:

- Я готов внести предоплату и оплачивать услугу по мере выполнения частей

- Исполнитель должен обозначить примерное время на выполнения задания в целом, и каждого из четырех пунктов отдельно

Вопросы и уточнения приветствуются!

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