На сервере будет работать TDS и другие скрипты. Сервер работает под CentOS, с установленным ISPmanager. Необходимо написать php/python/perl/bash(не важно на каком языке)-скрипт, который будет при необходимости менять домен для TDS и ...
Создать модуль-прототип для e-commerce
Необходимо создать прототип с рабочим функционалом, особо не углубляясь в дизайн.
Прототип модуля для интернет-магазина на opensource CMS, на ваш выбор. CMS должна быть рабочей "сразу из коробки". Нам показалось, что это может быть Prestashop или что-то подобное.
Суть модуля который необходимо создать на примере user-flow и поясняющей картинки:
1) Дополнительная настройка категорий товаров (назовем условно категория "А")
Категория А имеет параметр А1, А2, А3 и т.д (всего до 7)
Настройки параметра: Название параметра, Значение, допустимая погрешность +, допустимая погрешность -, Эти настроки задаются при создании параметра.
Администратор может сделать только один параметр А1, или два А1 и А2, может сделать пять (всего до 7)
Таким образом, может быть, например, какой-то набор категорий:
категория А (администратор настроил параметры А1, А2, А3, А4, А5)
категория B (администратор настроил параметры В1, В2, В3)
категория С (администратор настроил параметры С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7)
и т.д.
2)
Администратор добавляет товар, например куб
Помимо того что он вводит стандартное описание товара: название, цена, цвет, производитель, администратор определяет куб в категорию товаров А
и теперь он должен ввести его параметры А1, А2, А3
3)
Пользователь заходит на сайт на сайт, видит категории товаров А,В,С и т.д.
Заходит в категорию А
Отображаются только поле ввода параметров данной категории, в нашем примере А1, А2, А3
Пользователь вводит в поле А1 значение 5, после снятия "фокуса", с этого поля сайт выдает товары в диапазон А1 которых попадает 5
Пользователь вводит значение в поле А2, результаты поиска уточняются и т.д.
Ко всему прочему стандартные фильтры,цвет, цена и т.д тоже доступны и работают
4) Пользователь может сохранить те параметры которые он вводил в поля А1, А2, А3 и т.д. Рядом с полями кнопка сохранить. Если пользователь имеет сохраненные значения они подставляются автоматически при заходе на страницу категории А (В, С и т.д.)
Условия выполнения работы:
- Я готов внести предоплату и оплачивать услугу по мере выполнения частей
- Исполнитель должен обозначить примерное время на выполнения задания в целом, и каждого из четырех пунктов отдельно
Вопросы и уточнения приветствуются!
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