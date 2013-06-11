Всем привет. На сайт нужен инженерный калькулятор который формирует ход решения т.е пишет 5+5=10, что-то на подобии этого http://web2.0calc.com/widgets/horizontal/ Ждем ваших предложений!
Сделать редирект с кнопки заказа (MODx)
нужно сделать редирект на отдельную страницу (Спасибо за покупку) после нажатия на кнопку "Сделать заказ" (стандартная форма обратной связи в MODx, кнопка Submit) в случае успешного заполнения формы
если форма заполнена с ошибками, пользователь должен оставаться на этой же странице
кто может помочь, от вас цена - нужно срочно
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