Сделать редирект с кнопки заказа (MODx)

нужно сделать редирект на отдельную страницу (Спасибо за покупку) после нажатия на кнопку "Сделать заказ" (стандартная форма обратной связи в MODx, кнопка Submit) в случае успешного заполнения формы

если форма заполнена с ошибками, пользователь должен оставаться на этой же странице

кто может помочь, от вас цена - нужно срочно