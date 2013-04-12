Доработка плагина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки171 просмотр

Требуется доработать плагин для вордпрессе. По подробностям в личку.

Потом еще нужно будет создать или подключить готовый слайдер.

WordPress
12 лет назад
alex0410
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров