На сервере будет работать TDS и другие скрипты. Сервер работает под CentOS, с установленным ISPmanager. Необходимо написать php/python/perl/bash(не важно на каком языке)-скрипт, который будет при необходимости менять домен для TDS и ...
Подключить fancybox и настроить почтовые формы
Добрый день!
Нужно подключить fancybox и вставить почтовую форму туда, настроить обычную форму для отправки сообщений с сайта, как тут http://russert5.com/ , php скрипты могу скинуть.
Реализовать таймер, как тут - www.clinik-profi2.ru, просто надо взять готовое решение которое по кольцу гоняет определённое кол-во времени. есть скрипт который до определённой даты отсчитывает время, но нужно по кольцу, что бы не обновлять постоянно.
Работы на час. Просьба выставлять реальные цены, мы знаем сколько времени на это нужно и скрипты готовые, есть как у нас, так и скорее всего у вас.
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