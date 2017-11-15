alifanov2013

Нужно сделать рерайт текста. Подробное описание задачи по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1XBthjovLMyrsQ7pAQ2gfxGmyYvZjmbrYyIF1kD_Vk0o/edit# Цену предлагайте.
- Рерайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Нужно спарсить товары с двух доноров (преимущественно с одного) и заполнить сайт. https://docs.google.com/document/d/1xZE_TtR0jYAWJUImymT3efDPRgT2efJ38utqeC2Her8/edit Начать нужно завтра, закончить максимум до пятницы.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать копию раздела в админке. На сайте есть разделы: - Аренда http://xeonix-wordpress-5.tw1.ru/arenda-ekskavatora/ - Услуги http://xeonix-wordpress-5.tw1.ru/services/ - Акции http://xeonix-wordpress-5.tw1.ru/special/ - и т.д. Каждый раздел ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Настроить вывод превью подкатегории, если она есть. Макет: https://www.figma.com/file/UVL8YJA0t1oXptIJS6i5xZ/Untitled?node-id=0%3A1 Пример: Есть категория «Гусеничные экскаваторы»: http://xeonix-wordpress-5.tw1.ru/arenda-ekskavatora/gusenichnye-ekskavatory/ В админке создана подкатегория Case: http://xeonix-wordpress-5.tw1.ru/arenda-ekskavatora/case-gusenichnye-ekskavatory/ ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Картинка для первого экрана на главной странице Пример: https://vilochniy.ru/ Нужно тоже самое, только экскаватор.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую всех! Необходимо взять готовую тему, которую я предоставлю, внести косметические изменения, наполнить контентом с сайта донора. Детальное описание здесь (исполнителю предоставлю развернутое ТЗ): https://docs.google.com/document/d/1PYwRgRyVvV2CT7A0xTRydCUCLuJPU_6wm76VWbfWQDE/edit# ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно настроить рекламу в направлениях: 1) Направление строительного подряда (котлован, снос, рекультивация, планировака, благоуствойство и тд) 2) Направление грузоперевозок (вывоз, перевозка, поставка – грунта, песка, щебня, снега, строительного мусора и тд) ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить таргет на визовый центр в Москве, на получение шенгенской визы. Системы: фейсбук Гео: Москва. Предпочтению человеку с опытом в этой сфере в этом гео. ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить контекстную рекламу на визовый центр в Москве, на получение шенгенской визы. Системы: Яндекс, Гугл. Гео: Москва. Предпочтению человеку с опытом в этой сфере в этом гео. ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу человека на проект, который напишет нативные рекламные посты для ВК (размещение в группах, не спам на барахолках). В постах рекламируем товарные подборки, интернет-магазины, распродажи. Темы: Красота и модаКосметикаЖенская ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Мы сеть телеграмм каналов и пабликов в социальных сетях, рассказываем про скидки, распродажи, интересные товары. Тема — Техника; — Гаджеты; — Одежда (м/ж); — ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать рендеры интерьеров с панорамными окнами, подробное ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1QncG9qHA6OMRPh5liWqE3PtlVqixwa9WDJlsSIrhTgM/edit?usp=sharing p.s. Фото-качество.3D-графика8 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт каталог мебельной тематики. Разделы: Каталог с разделами: Все (это же и главная страница сайта), Прямые, Угловые и т.д. Карточка товара Контентные страницы: контакты, акции, салон, техника ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт каталог мебельной тематики. Разделы: — Каталог с разделами: Все (это же и главная страница сайта), Прямые, Угловые и т.д. — Карточка товара — Контентные страницы: контакты, ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо организовать на сайте покупку токена через мерчант (все юридические вещи для этого есть): 1) Виза/Мастеркард 2) Коингейт 3) Альтернативные: яндекс.деньги, вебмани и т.д. От вас: решение ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать 3 текста о кухнях: Белые кухниНемецкие кухниКухни из массиваАкцент в тексте нужно сделать на преимуществах производства (напишу тезисно исполнителю). Тексты будут использоваться для описания разделов каталога с данными кухнями. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую!Необходимо нарисовать сайт-каталог кухонь.Примеры конкурентов:sinterio.rukuhzavod.rup.s. Предпочтительно, если исполнитель из Питера.p.p.s. Если вы работаете только с лендингами, то заявку оставлять не рекомендуется, данная задача требует иной подход, в ней много интерфейсных моментов.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сервер, нужно поставить на него систему виртуализации (проксмокс), создать 1-2 виртуальных машины (которые будем использовать в качестве темплейта), подключить к сети (две купленных подсети IP). Обеспечим доступ по IP KVM.Системное администрирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
На сервере нужно отрезать кусок от lvm и создать отдельный логический диск для бэкапов, чтобы он был виден в проксмоксе (сейчас не видим его). На сервере стоит проксмокс.Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую! Требуются баннеры для рекламы кухонь (200*300). Референсы прикладываю. Не обязательно рисовать с нуля можно просто взять желтый баннер и анимировать его, исходники дам.Баннеры8 заявокЗакрыт7 лет назад