alifanov2013

Артём alifanov2013

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

KarLeone
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Спарсить товары и залить на сайт wordpress
WordPress
Было очень приятно работать с Артёмом. Понятное ТЗ, всегда быстро выходит на связь, а также своевременная моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Леонид хорошо отработал, все отлично. Всегда на связи, вникает в ТЗ, уточняет детали. Не все с первого раза получилось на 100%, но поправили и получили нужный результат. Спасибо! Буду работать еще.
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Esene231
Евгений 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-4)
$50
10 баллов
4 года назад
Переделать тему на Wordpress и наполнить контентом
WordPress
Заказчик был на связи, переговоры шли активно. Могу только сказать спасибо, за бесценный опыт. Удачи во всем.
Исполнитель на связи, по срокам нареканий нет. Рекомендую детально обсуждать ТЗ и убедиться, что достигнуто 100% понимание по задаче. От части задач пришлось отказаться в процессе.
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$26
10 баллов
7 лет назад
Уменьшить место на логическом диске lvm
Спасибо за сотрудничество. Задача, оплата, общение, всё как нужно. Надеюсь на сотрудничество.
Дмитрий отличный исполнитель! Выручил нас, все рассказал, объяснил, был постоянно на связи. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
rustvalve
Ярослав 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$52
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка лэндинга
Все отлично, как всегда, рекомендую
Рекомендую)
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rustvalve
Ярослав 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Сверстать и натянуть сайт на WordPress.
SketchWordPress
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, чтобы объяснить или внести дополнения по заказу. Было приятно вести общение и сотрудничать в целом. Оплата строго в срок. Крайне рекомендую
Всё хорошо. Всегда на связи. Исполнитель сам оповещал о статусе проекта, не приходилось постоянно дёргать. Были различные замечания по мелочам — всё поправлено в несколько заходов. Решения, которые были подобраны для управления (плагины и т.д.) — оптимальны. Буду обращаться ещё, в том числе и по модернизации этого сайта.
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