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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Всё отлично! Решение было найдено оперативно.
Ответный отзыв
Задание четкое, быстрая оплата. Хорошо поработали с Артёмом :)
$1
10 баллов
7 лет назад
Спасибо, получил несколько советов по улучшению сайте.
Ответный отзыв
Интересный проект, четко поставленные задачи, оплата в срок. Было приятно иметь дело!
$1
10 баллов
7 лет назад
Спасибо. Все быстро и четко. 5+
Ответный отзыв
Четкие задания, разумные сроки, быстрая оплата. Все отлично!
$1
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена просто великолепно, сделано больше, чем заявлено в задаче, и качество отчета очень высокое. Антон - настоящий профессионал: компетентный, аккуратный и пунктуальный.
Ответный отзыв
Ясные, четкие и интересные задачи, оплата в срок! Эмоции только положительные. Рекомендую!
$8
10 баллов
7 лет назад
Антон хорошо справился с задачей. Хорошо пишет, думает и предлагает варианты решения.
Ответный отзыв
Владимир четко ставит задачи, приятен в общении. Был рад сотрудничеству!