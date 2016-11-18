antonv888

Антон antonv888

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Программист
Отзывы заказчиков
alifanov2013
Артём 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Формула Excel
Всё отлично! Решение было найдено оперативно.
Задание четкое, быстрая оплата. Хорошо поработали с Артёмом :)
Ответный отзыв
almacom
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Протестировать сайт на баги, юзабилити сайта на туристичекую тематику
Спасибо, получил несколько советов по улучшению сайте.
Интересный проект, четко поставленные задачи, оплата в срок. Было приятно иметь дело!
Ответный отзыв
coinscity
Андрей 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
$1
10 баллов
7 лет назад
Отредактировать базу клиентов
Спасибо. Все быстро и четко. 5+
Четкие задания, разумные сроки, быстрая оплата. Все отлично!
Ответный отзыв
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Протестировать сайты после переноса
Работа выполнена просто великолепно, сделано больше, чем заявлено в задаче, и качество отчета очень высокое. Антон - настоящий профессионал: компетентный, аккуратный и пунктуальный.
Ясные, четкие и интересные задачи, оплата в срок! Эмоции только положительные. Рекомендую!
Ответный отзыв
meditinc
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Юзабилити тестирование веб программы / написать отчет с рекомендациями
Антон хорошо справился с задачей. Хорошо пишет, думает и предлагает варианты решения.
Владимир четко ставит задачи, приятен в общении. Был рад сотрудничеству!
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