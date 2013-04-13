На сервере будет работать TDS и другие скрипты. Сервер работает под CentOS, с установленным ISPmanager. Необходимо написать php/python/perl/bash(не важно на каком языке)-скрипт, который будет при необходимости менять домен для TDS и ...
Требуется веб-программист Joomla / Wordpress
Требуется веб-мастер на постоянную основу (удаленно, частичная занятость) для фиксирования текущих ошибок различного характера на Joomla и Wordpress интернет-магазинах
Требования:
-Уверенное знание HTML/CSS (Верстка)
-Большой опыт работы с Joomla, Wordpress.
-Знание PHP, Javascript (изменение и доработка плагинов на вышеуказанных cms)
- Английский язык разговорный, письменный
-Быстрый поиск информации
-Делать все быстро и эффективно
- Быть на связи и отвечать оперативно на запросы (скайп, телефон)
- Готовность иногда срочно, в вечернее время, в выходные решить проблему.
Работа удаленная.
В заявке:
Скайп, мейл, опыт работы, оплата за час работы.
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