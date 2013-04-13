Требуется веб-программист Joomla / Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Требуется веб-мастер на постоянную основу (удаленно, частичная занятость) для фиксирования текущих ошибок различного характера на Joomla и Wordpress интернет-магазинах

Требования:

-Уверенное знание HTML/CSS (Верстка)

-Большой опыт работы с Joomla, Wordpress.

-Знание PHP, Javascript (изменение и доработка плагинов на вышеуказанных cms)

- Английский язык разговорный, письменный

-Быстрый поиск информации

-Делать все быстро и эффективно

- Быть на связи и отвечать оперативно на запросы (скайп, телефон)

- Готовность иногда срочно, в вечернее время, в выходные решить проблему.

Работа удаленная.

В заявке:

Скайп, мейл, опыт работы, оплата за час работы.

CSSHTMLJavaScriptJoomlaPHPWordPress
12 лет назад
Fast-translators
Алена 
44 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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