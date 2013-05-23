Конструктор тестов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка141 просмотр

Конструктор тестов, подробности в ТЗ.

12 лет назад
molomo
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
12 лет назад
$720
15 дней
Очень приятно работать с Артемом. Быстро, очень вдумчиво, абсолютно адекватно! Рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятно работать и с Игорем. Всегда четко ставит задачи, не торопит со сроками, оперативно оплачивает работу. С удовольствием еще поработаю с вами :)

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
12 лет назад