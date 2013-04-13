Drupal 7. Доработки

1. Статьи не укорачиваются на внутренних страницах разделов.

Нужно чтобы статьи укорачивались и на внутренних страницах.

2. Когда комментарии пишут неавторизованные и я их одобряю, все равно напротив их имени написано "не проверено"

Есть еще доработки. Для тех, кому интересно будет расскажу. Пока только это.

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ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

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