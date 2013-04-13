Интерактивная карта

Добрый день, необходимо реализовать кроссбраузерную интерактивную карту на основе svg файла с использованием ajax.

В принципе, использование технологии svg+java script, нежесткое, если у вас есть какие-то иные предложения - высказывайте, рассмотрю любые варианты, удовлетворяющие функционалу, описанному в ТЗ. Такое сочетание родилось исходя из одной простой вещи: редактирование файла svg, с добавлением туда новых объектов непотребует знаний программирования, которые, как мне кажется, могут понадобиться при работе, скажем, с флеш-картами. Возможность изменения карты - одна из ключевых особенностей проекта.

Я постарался весь требуемый функционал описать в набросках к тех заданию, но мог что-то забыть или написать непонятно - спрашивайте. Вообще, прежде чем подавать заявку на участие в проекте пробегитесь глазами по ТЗ, там всего-то две странички, зато наше с Вами общение сразу же может стать более предметным.

В заявках, прошу указывать бюджет и сроки, и ссылки на схожие работы, если таковые имеются.

К заявке прилагаю файл с ТЗ и пример файла svg, который необходимо превратить в интерактивную карту (так как svg недопустимое расширение, то заархивил его, он находится в файле набросок.rar).