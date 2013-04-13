Необходимо создать интерактивную вебформу, которая представляет из себя таблицу с несколькими колонками (должна быть возможность создавать новые) — пример: "номер", "задача", "дата". При этом, сверху таблицы должна быть видна диаграмма такого вида http://www.planetaexcel.ru/upload/medialibrary/fc9/fc96bfa9fbc66941a670ce7230030292.gif где слева ...
Требуется asp.net web forms разработчик удаленно
Добрый день.
На удаленную работу требуется программист asp.net web forms 4.0.
Что нам нужно:
- хорошее знание asp.net web forms, jquery, ms sql server.
- знание Entity Framework, ADO.NET.
- умение создавать ascx компоненты.
- ajax через jquery.
- Linq (в связке с EF).
- верстка из psd макетов на xhtml + css3.
- используемый инструмент - MS Web Developer 2010.
- умение писать отчеты по своей работе и вести документацию.
Желательно, но не критично:
- работа с SVN.
- навыки интеграции со сторонними API (через XML, JSON, SOAP).
Условия:
- оплата почасовая по оценочной договорной стоимости
- работа удаленная
- занятость частичная
- в случае своевременного закрытия проектов вы получаете дополнительные бонусы.
В случае заинтересованности пишите на ru[собака]rudensoft[точка]ru с темой “Разработчик ASP.NET” в следующем формате:
- ФИО
- Ссылка на резюме
- Портфолио
- Ваша текущая ставка
- Сколько часов в неделю вы можете уделять нашим проектам
- Ваши знания и опыт (краткая оценка) по указанным технологиям.
- Ваши вопросы
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