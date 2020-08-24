Создатель Ruden CMS (http://cms.rudensoft.ru)

Раянов Руслан

RUDENSOFT.RU

Как создать продающий сайт с нуля.

Разработка сайтов ASP.NET на заказ.

Email: [email protected]

Опыт работы с технологиями

Серверная часть

ASP.NET Web Forms 2.0/3.5/4.0, C#;

Уровень доступа к данным (DAL): Entity Framework, LINQ2SQL, ADO.NET 2.0

Клиентская часть

XHTML 1.0, HTML 4.0/5.0, CSS 2.1/3.0;

JavaScript: jQuery, jQueryUI и другие плагины jQuery;

JSON, XML;

AJAX: чат (консультации на сайте в реальном времени), динамический фильтр каталога, сортировка с перетаскиваем (линейные и иерархичные списки), перетаскивание в категории, конструктор RSS с перетаскиванием, диалоговые модальные окна с обновлением информации на сервере, кроссдоменные сервисы («сервис в 1 JS строку»).

JSONP;

Базы данных

MS SQL Server 2005/2008, Transact SQL;

MySQL

Инструменты

MS Visual Studio 2003/2005/2008/2010;

Adobe Photoshop CS3

FireBug

SVN

IIS 7.x

MS Windows Server 2008/2012

Специфические навыки

Взаимодействие с Google Place (получение данных о предприятиях через сервис Google Place);

Создание веб-приложения для работы в партнерской сети TVTeka (российское телевидение) – HTTP+XML .

Создание приложений для работы в партнерской сети IAN Service (продажа билетов на самолеты, аренда машин, бронирование номеров в отелях по всему миру) – HTTP + XML(или jSON).

Создание приложений для работы в партнерской сети Viator (продажа билетов на туристические поездки по всему миру) –XML.

Парсинг сайтов при помощи созданной своими силами библиотеки парсинга (ядро на основе HtmlAgilityPack).

Встраивание различных виджетов социальных сетей (Vkontakte, Facebook) и поисковых движков (Google, Yandex).

Взаимодействие с MS Excel и PDF.

Множественная загрузка каталога через MS Excel.

Динамическое отображение иерархических данных с помощью JS + JSON.

Встраивание звука на сайте.

Оптимизация сайта в плане производительности (кеширование, оптимизация БД и SQL-запросов, поиск узких мест сайта).

Создание кроссдоменного сервиса (upload сервис, SAAS сервис развертывания магазина).

Взаимодействие с DotNetPanel через его API.

Программное управления файлами по протоколу FTP.

Сложные виды корзины (несколько пользователей на одном аккаунте, партионный учет, товары от нескольких магазинов).

Синхронизация с 1С через XML файлы.

PIVOT (OLAP). Разработка компонентов.

Интеграция платежной системы Paypal.

Интеграция платежной системы Intellect Money.

Использование Amazon API.

Создание полноценной CMS на базе CRM «Клиент-Коммуникатор» компании bMicro.

Использование распределенной системы контроля версий git, Subversion.

Геолокация.

Практика SEO и интернет-маркетинга.

Interaction Design, целеориентированное проектирование.

Контекстная реклама, Landing Pages, повышение конверсии.

Интеграция сервиса расчета стоимости доставки транспортной компании DPD.

Работа с API Google Adwords и API Яндекс.Директ.

Использование Google Custom Search API.

Использование Яндекс.XML API.

Использование API SMS-сервисов.

Использование Google PageSpeed Insights для оптимизации скорости работы сайта.

Создание электронных таблиц по типу Google Docs на основе jQuery, Comet, SQL Server.

Использование Twitter Bootstrаp для создания современных интерфейсов.

Портфолио, участие в проектах

www.cabinet.fcss-rostov.ru/cabinet/

Личный кабинет ФАУ ФЦЦС по Ростовской области

Проект представляет собой систему личных кабинетов для обслуживания клиентов филиала ФАУ ФЦЦС по Ростовской области.

Технологии.

Задействованные технологии: ASP.NET Web Forms, SQL Server, jQuery, Основная сложность - создание механизма заказа с большим количеством полей (около 40) и несколькими режимами работы (около 8-10).

Наше участие.

Разработка движка, создание компонентов под заказ, интеграция с настольной CRM Клик

В сотрудничестве с Бмикро

job.narodedin.com

Портал Народ Един Работа предназначен для поиска работы и найма сотрудников, а также для создания поручений для исполнителей.

Технологии.

ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие.

Проведена значительная доработка портала Народ Един Работа. Исправлены проблемы с производительностью, устранено довольно большое количество ошибок, рефакторинг кода и реструктуризация базы данных.

ru.narodedin.com

Городская социальная сеть «Народ Един»

Технологии.

ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие.

Разработан социальный проект, представляющий собой сообщество городских порталов. Проект сделан на Ruden CMS с применением технологии мультидоменности. Создан чат на основе технологии Comet.

ak-plitka.ru

Интернет-магазин настенной плитки AK-Plitka

Классический интернет-магазин с типичным списком функций.

Технологии.

Ruden CMS, ASP.NET Web Forms, Twitter Bootstrap, jquery, SQL Server

Наше участие.

Разработка движка интернет-магазина под заказ, разработка макетированного ТЗ.

cms.rudensoft.ru

Разработка Ruden CMS

Полноценная CMS для создания приложений различного типа. Эта CMS заточена под разработку приложений на заказ. Это не коробочное решение, которое можно просто установить и настроить обычному пользователю (как в случае с Wordpress).

Технологии.

ASP.NET 4.0, SQL Server 2008, jQuery, Twitter Bootstrap

Наше участие.

Разработка CMS с нуля. Это наш проект. Мы используем эту CMS для всех наших проектов на ASP.NET Web Forms

Электронные таблицы Fast Air Spreadsheet.

Используется в ЛВС

Включают все основные функции работы с таблицами. Особенность - постраничное разбиение листов для работы с большими объемами данных.

Технологии.

Ruden CMS, ASP.NET Web Forms, jQuery, Comet (long pooling), EF, SQL Server

Наше участие.

Разработка движка электронных таблиц (как аналог Google Docs), Проработка вопроса оптимизации скорости и работы с большими объемами данных.

santeho.ru

Интернет-магазин сантехники Santeho

Особенность данного проекта - использование внешнего веб-сервиса для получения данных о товарах, категориях каталога, заказах пользователя и т.д.

Т.е. в данном проекта мы существенно адаптировали свою CMS под требования клиента.

Технологии.

Ruden CMS, ASP.NET Web Forms, SQL Server, jQUery, Bootstrap.

Наше участие.

Создание движка с нуля.

b2b.narodedin.com

Проект Народ Един B2B представляет из себя бизнес-площадку для размещения информации о компаниях и их продукции.

Технологии.

ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие.

Реструктуризация каталога по причине медленной работы. Изменения в системе навигации по порталу. Разработан специальный модуль баннерной рекламы на портале. Разработан модуль для массовой загрузки товаров из MS Excel в личном кабинете пользователя.

Автоматизированная система по обработке запросов КП FastAIR

Используется в ЛВС

Система включает в себя полный процесс выставления КП по запросу клиента в разделением всей функциональности на 4 типа кабинета

Технологии.

Ruden CMS, Twitter Bootstrap, SQL Server, Comet

Наше участие.

Разработка системы личных кабинетов с нуля.

doska.narodedin.com

Классическая доска объявлений. Является частью общего большого портала сети «Народ Един»

Технологии.

ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие.

cabinet-demo.rudensoft.ru

Автоматизированная система Ruden AS

Это наша автоматизированная система. В ней мы ведем клиентов, исполнителей, выполняем проекты, работаем с лидами, также в ней предусмотрек кабинет для клиентского сервиса.

Технологии.

ASP.NET MVC, SQL Server, Bootstrap.

Наше участие.

Разработка концепции системы, разработка ядра системы, постоянное сопровождение и наращивание функционала системы.

btl-online.ru

BTL-Online

Онлайн-сервис для проведения промо-акций.

Технологии.

разработка сайта на ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2012, jQuery, jQuery UI, Ajax

интеграция с sms-шлюзом (http://ru.sms-online.com/)

использование сервиса Яндекс.Чистый Веб (http://api.yandex.ru/cleanweb/)

шифрование на базе SSL

Наше участие.

Проектирование, макетирование, создание дизайн-макетов форм сайта, разработка CMS сайта на базе RUDEN CMS, разработка специальных модулей (генератор кодов, конструктор промо-страниц), оптимизация быстродействия, интеграция с сервисами отправки/получения CMC, защиты промо-страниц, проработка системы безопасности данных сайта.

prepod24.ru

Биржа текстов и учебных работ

В системе есть 3 роли:

администратор

заказчик

исполнитель

Заказчик выставляет свой заказ на аукцион. Исполнители предлагают свои ставки. Заказчик выбирает одного исполнителя и начинает работать с ним через сервис.

Проект занял примерно 3 месяца (без учета создания ТЗ).

Технологии.

Ruden CMS, ASP.NET Web Forms, SQL Server, Bootstrap 2.3.2, jQuery

Наше участие.

Разработка движка биржи с нуля

Электронные таблицы, аналог Google Spreadsheet

Движок электронных таблиц адаптированный под клиента. Главная причина разработки - проблема производительности Google Spreadsheet при больших документах.

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Comet (Long Pooling), LINQ.

Реализовано на Ruden CMS.

Краткое описание функционала:

базовый функции электронныхз таблиц: навигация и выделение ячеек, правка, стилизация ячеек, добавление строк, столбцов, работа с листами, копирование, вставка диапазонов

фильтр на столбцы.

поиск по документу

заморозка ячеек

инструмент Кисточка

многопользовательский режим.

разграничение прав

отмена действий (Undo).

http://polympiada.ru/

Онлайн сервис проведения олимпиад

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, сделано на Ruden CMS.

Создание движка сайта, верстка.

imk.in.ua

Интернет-магазин карнизов IMK

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery

Создание движка сайта, верстка. Особенность - каталог с уникальной функциональностью.

snaphost.com/reg/

Snaphost Online Registration Form Service (Канада, Ванкувер)

Кросс-доменный сервис для подписки клиентов через формы. Владелец сайта помещает на этом сайте скрипт, который разворачивается в форму регистрации, входа на сайт и профиль с защищенными страницами. В своем кабинете пользователь может управлять аккаунтами своих клиентов и делать рассылку для них.

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Ajax

Наше участие. Создание сервиса с нуля.

В сотрудничестве с GO WEB DIRECT GROUP LTD (Канада, Ванкувер)

toshift.com

ToShift - Tools For Improving

Англоязычный сервис инструментов по саморазвитию. Динамические деревья, tack-планирование, отслеживание событий

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Ajax

Наше участие. Разработка всех инструментов сервиса и платформы портала

eurohouse.ca

Eurohouse Group in West Vancouver

Сайт компании Eurohouse Group. Разработан на базе нашей CMS

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие. Создание сайта, верстка

В сотрудничестве с GO WEB DIRECT GROUP LTD (Канада, Ванкувер)

rsquare.com

Rsquare

Сайт производителя хлебо-буочных изделий в Канаде

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Ajax

Наше участие. Разработка сайта с на базе нашей CMS

В сотрудничестве с GO WEB DIRECT GROUP LTD (Канада, Ванкувер)

Шаблонизатор (Используется в ЛВС)

Система создания шаблонов и страниц сайта с использованием drag n drop технологий

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Ajax

Наше участие. Создание приложения в рамках созданной CMS для CRM Клиент-Коммуникатор

В сотрудничестве с Б-Микро (Россия, Санкт-Петербург)

Image Catalog (Используется в ЛВС)

Отображение товаров в виде частей графического изображения с возможностью манипулирования ими

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Ajax, jCrop

Наше участие. Создание движка приложения

snaphost.com/dir

Snaphost Directory Service (Канада, Ванкувер)

Каталог сайтов Snahost

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Ajax

Наше участие. Создание сервиса с нуля.

В сотрудничестве с GO WEB DIRECT GROUP LTD (Канада, Ванкувер)

avtosok.ru

Магазин автомобильных запчастей АвтоСок

Автомобильные подарки

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Ajax

Наше участие. Разработка движка, интеграция с 1С, каталог

В сотрудничестве с Веб-Тема (Россия, Москва)

igramda.ru

Интернет-магазин детских товаров Играм - Да!

Магазин детских товаров

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Ajax

Наше участие. Создание движка сайта, операторский чат "Интерактивный менеджер", каталог, экспертная система подбора игрушек, верстка макетов

В сотрудничестве с Веб-Тема (Россия, Москва)

unhwa.ru]

Unhwa Europe Corp.

Международная корпорация Unhwa. Биотехнологии

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, jQuery UI, Dynamic Tree, OLAP, CRM Integration, Ajax

Наше участие. Создание полноценной динамической CMS. Интеграция с CRM Клиент-Коммуникатор (производитель - компания Б-Микро), визуальная интерактивная иерархическая карта Партнеров компании (сетевой маркетинг), расширенный профиль Партнера, каталог и корзина. Интеграция с платежным шлюзом Intellect Money. Интеграция сервиса EMS Russian POST для подсчета стоимости доставки, полная локализация и возможность создавать экземпляры сайтов

В сотрудничестве с Б-Микро (Россия, Санкт-Петербург)

вашпариж.рф

Интернет-магазин парфюмерии Ваш Париж

Магазин мужской и женской парфюмерии

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, Ajax

Наше участие. Реализация корзины, административной части сайта, части каталога.

В сотрудничестве с Веб-Тема (Россия, Москва)

vdv1.ru

Магазин-Интегратор Все для Всех (магазин закрыт по коммерческим причинам).

Агрегатор товаров физических магазинов с расширенными возможностями поиска и фильтрации.

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, jQuery UI, Ajax

Наше участие. Создание движка сайта, создание сложного SMART фильтра с различными настройками фильтров для разных категорий

В сотрудничестве с Веб-Тема (Россия, Москва)

upload.snaphost.com

Upload SnapHost Service

Сервис кроссдоменной загрузки файлов.

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, jQuery FileUpload, Cross Site Scriptiong, DotNetPanel API

Наше участие. Взаимодействие с DotNetPanel API, создание движка сервиса, кабинет клиента сервиса, интеграция в существующий сайт www.snaphost.com.

В сотрудничестве с GO WEB DIRECT GROUP LTD (Канада, Ванкувер)

aldoor.ru

Александрийские двери.

Сайт крупнейшего производителя межкомнатных дверей

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, jQuery UI, Ajax

Наше участие. Создание движка сайта, создание системы чата "Интерактивный менеджер" с нуля, создание ajax каталога

В сотрудничестве с Веб-Тема (Россия, Москва)

russiantvinamerica.com

Russian TV in America. Сайт-член партнерской программы TVTeka.com

Партнер сайта TVTeka.com

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие. Верстка, интеграция с TVTeka.com

В сотрудничестве с GO WEB DIRECT GROUP LTD (Канада, Ванкувер)

mp-books.ru

Интернет-магазин детских книг Mint-Print

Питерский книжный интернет магазин

Технологии. ASP.NET WebForms 2.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие. Рефакторинг кода, разработка новой версии каталога, внедрение системы купонов и механизмов скидок нескольких типов

Интерфейс ввода лексического анализатора] (Используется в ЛВС)

Лексический анализатор символьных данных

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, jQuery UI, Ajax

Наше участие. Создание сложного интерфейса ввода данных в лексический анализатор на jQuery

bandsuck.com

Transnational activities. Отдых и туризм по всему свету (США, Калифорния).

Мультидоменный сайт TRANSNATIONAL ACTIVITIES. Совместно с Go Web Direct Ltd (Канада, Ванкувер)

Технологии. ASP.NET WebForms 4.0/Sql Server 2008, jQuery, jQuery UI, Ajax

Наше участие. Разработка движка сайта, мультидоменность, drag 'n drop формирование rss, drag 'n drop механизм формирования страниц, рассылка, интеграция с IAN Service API (партнерская сеть) и Viator (партнерская сеть)

paintcity.ca

Paintcity (Канада, Ванкувер)

Paint City. Покраска и ремонт.

Технологии. ASP.NET WebForms MVC 2/XML, jQuery, Kooboo CMS

Наше участие. Верстка, настройка CMS, мелкие доработки по JS

В сотрудничестве с GO WEB DIRECT GROUP LTD (Канада, Ванкувер)

gexr.ca

Gryphon Extreme Roofing (Канада, Ванкувер)

GEXR. Кровельные материалы и строительные работы.

Технологии. ASP.NET WebForms 2.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие. Создание движка, разработка компонентов галереии и анимации образцов

В сотрудничестве с GO WEB DIRECT GROUP LTD (Канада, Ванкувер)

britishshoes.ru

British Shoes

Производитель качественной английской обуви British Shoes

Технологии. ASP.NET WebForms 2.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие. Разработка системы складского учета. Доработка механизма каталога, рефакторинг, разработка меню брендов в виде слайдера.

В сотрудничестве с Веб-Тема (Россия, Москва)

vds1.ru

Все для строительства - кирпичи, строительные смеси

Строительный портал Все Для Строительства

Технологии. ASP.NET WebForms 2.0/Sql Server 2008, jQuery

Наше участие. Создание SMART фильтра, верстка для редизайна сайта

В сотрудничестве с Веб-Тема (Россия, Москва)

aqua-expert.pro

Строительно-отделочная компания Аква-Эксперт

Сайт изготовителя саун и бань под ключ

Технологии. ASP.NET WebForms 3.5/Sql Server 2008

Наше участие. Создание движка

nlp62.ru

Центр обучения НЛП и личностного развития

Центр Нейро-Лингвистического Программирования. Семинары и тренинги.

Технологии. ASP.NET WebForms 2.0/Sql Server 2008

Наше участие. Создание движка сайта, верстка

remont-sdelan.ru

Строительно-отделочная компания Комфорт-Строй

Сайт строительно-отделочной компании Комфорт-Строй. Ремонт квартир, отделка офисов,

Технологии. ASP.NET Web Forms 2.0/Sql Server 2008

Наше участие. Создание движка, верстка, разработка flash

Условия взаимодействия

ставка - 600 руб. в час

оплата по фактически затраченному времени;

работа только удаленно;

предоплата не требуется;

поэтапная сдача функциональности проекта и оплата;

выполнение заданий по ТЗ;

готовность к изменениям требований на любой стадии проекта.

Отзывы

Вячеслав Бойко, компания Б-Микро

Санкт-Петербург, Россия

http://vk.com/vvboyko

С Русланом мы сотрудничаем уже более года. За это время он зарекомендовал себя как ответственный и надежный исполнитель. Главнаой задачей была интеграция нашей CRM системы Клиент-Коммуникатор (Клик) с веб-приложениями, и Руслан с ней хорошо справился.

Пример такой коллаборационной CRM системы ("Сайт-CRM") - сайт "Unhwa Europe" www.unhwa.ru.

Надеюсь, наше сотрудничество и дальше будет развиваться в этом ключе. Так держать!

Александр Пыльцын, Автор методики изучения англйского языка

Vancouver BC, Canada

http://www.facebook.com/alexander.piltsin

Я, профессор, Александр Пыльцын, обратился с просьбой усовершенствовать свой сайт www.english-in-memory.com для лучшего структурирования информации. Руслан не только быстро и качественно выполнил задачу, но и дал мне ценные советы, которые сделали мой сайт в несколько раз более посещаемым.

Разница во времени между Канадой и Россией не помешала ему работать даже ночью, если была срочность.

А главное - при потере доверия в интернете, этот человек честен и на него можно положиться

Александр Судаков, Тренер, психологический консультант, ведущий авторских тренингов, телесный терапевт.

Рязань, Россия

http://vk.com/sudako

С Русланом мне было легко работать. Мы делали мой сайт для привлечения людей на тренинги НЛП. Кстати и Вам рекомендую сходить:)

Руслан зарекомендовал себя ответственным и надежных поставщиком услуг.

Рекомендую всем, кто хочет иметь хороший современный сайт

Мария Фураева, Владелец книжного интернет-магазина Минт-Принт (детские книги).

Санкт-Петербург, Россия

http://www.facebook.com/maria.furaeva

Руслан помогал с доработками интернет-магазина mp-books.ru. Все мои пожелания были исполнены в срок и на хорошем уровне.

Отличное соотношение цена-качество.

Спасибо

Олег Еременко, Go Web Direct Ltd.

Ванкувер, Канада

http://www.facebook.com/OlegEremenko1969

Мы с Русланом работаем около полутора лет. Основные задачи - создание онлайн сервисов для snaphost.com: web directory, кроссдоменный сервис подписки и учета клиентов, сервис загрузки файлов. Руслан обладает основными необходимыми качествами: честность, ответственность, исполнительность, профессионализм. Мне легко работать с ним.

Юлия Вагурина, владелец интернет-магазина фотооборудования fotoshans.ru

Москва, Россия

[email protected]

Работали с Раяновым Русланом над доработками сайта www.fotoshans.ru

Работой остались довольны. Все было выполнено в сроки и в соответствии с техническим заданием.

Планируем и дальше сотрудничать с Русланом

Сергей Маржецкий, менеджер проекта социальной сети Народ Един

Челябинск, Россия

https://www.facebook.com/narodedinproject

Раянов Руслан Шаукатович участвовал в нашем проекте - деловой социальной сети Народ Един в мае-июля 2013 г.

Руслан довольно быстро разобрался в нашем проекте, провел диагностику проблем, существующих в проекте, и хорошо помог нам с оптимизацией производительности нашего движка.

По непосредственному взаимодействию хотелось бы отметить,что сотрудничать было легко, несмотря на удаленной способ работы, но самым важным было то, что он достаточно быстро дал результат, который нам требовался.

Кратко о себе

Дата рождения: 14 января 1985 года.

В 2007 окончил Рязанский Радиотехнический Университет по специальности “Компьютерная безопасность” на кафедре ЭВМ (диплом математика).

Далее работал около 2 лет в коммерческом банке “Прио-Внешторгбанк” (ОАО) в сфере информационной безопасности.

В 2009 году организовал свою студию веб-разработки Rudensoft.ru. Специализация студии - разработка сайтов ASP.NET с уникальной функциональностью (под заказ).

С своей работе мы ориентируемся на реализацию целей клиента (обычно цель сайта - увеличение продаж). Мы предлагаем нашим клиентам решения, которые максимально соответствуют современному уровню развития интернет-маркетинга, технологий и юзабилити (удобство пользования сайтом).

В 2012 году написал книгу “Как создать продающий сайт с нуля. Краткое руководство для предпринимателя”, в которой излагается доступным языком как создать сайт, не имея технических навыков, а также описан процесс создания сайта: от проработки идеи до привлечения клиентов с помощью контекстной рекламы.

В 2013 году разработал Ruden CMS на ASP.NET Web Forms: http://cms.rudensoft.ru. На сайте вы можете создать себе демосайт и полностью управлять его содержимым через панель управления.

Ссылки и контакты

WWW: http://rudensoft.ru

Email: [email protected]

Skype: hecruss (с 10:00 до 18:00 по Моск. времени)

Вконтакте: http://vkontakte.ru/hecrus

Телефон: +7 (900) 908-88-33