Ведущая торговая площадка Tender.pro приглашает в команду инженера проектировщика/аналитика для разработки и развития крупного онлайн-сервиса. Вам предстоит участвовать в разработке и реализации уникальных идей в области b2b закупок, проявить свои творческие способности и развиваться в команде профессионалов. Обязанности: Работа ...
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Для тех, кто хочет научиться программировать и получить первые работы в портфолио - на asp.net web forms и jQuery
требуется помощник программиста.
Требования:
- начальные знания asp.net web forms, jquery, ms sql server.
- основы Linq
- используемый инструмент - MS Web Developer 2010.
- умение писать отчеты по своей работе и вести документацию.
- хорошее интернет-соединение
- быть на связи хотя 2 часа в день (скайп)
Качества:
исполнительность (этог главное - т.е. выполнение задач в соответствии с требованиями и в срок), ответственность, желание учиться
Желательно, но не критично:
- техническое образование
В чем смысл работы:
- разработка по шаблонам (с предварит обучением)
- html верстка
- создание кода C# для доступа к данным (с обучением)
- некоторые тех задачи, не связанные напрямую с программированием.
- оплата - 10 000 в месяц.
На выходе вы получите знания (а главное - навыки) как разрабатывать большие приложения на asp.net и начальное портфолио с довольно крупными проектами.
В случае заинтересованности пишите на сайт или на почту с темой “Ассистент разработчика ASP.NET” в следующем формате:
- ФИО
- Ссылка на резюме
- Портфолио (пусть даже минимальное, это не главное)
- Ваши знания и опыт (краткая оценка) по указанным технологиям ( по возможности развернуто).
- Ваши вопросы
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