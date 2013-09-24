Требуется помощник программиста

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Для тех, кто хочет научиться программировать и получить первые работы в портфолио - на asp.net web forms и jQuery

требуется помощник программиста.

Требования:

- начальные знания asp.net web forms, jquery, ms sql server.

- основы Linq

- используемый инструмент - MS Web Developer 2010.

- умение писать отчеты по своей работе и вести документацию.

- хорошее интернет-соединение

- быть на связи хотя 2 часа в день (скайп)

Качества:

исполнительность (этог главное - т.е. выполнение задач в соответствии с требованиями и в срок), ответственность, желание учиться

Желательно, но не критично:

- техническое образование

В чем смысл работы:

- разработка по шаблонам (с предварит обучением)

- html верстка

- создание кода C# для доступа к данным (с обучением)

- некоторые тех задачи, не связанные напрямую с программированием.

- оплата - 10 000 в месяц.

На выходе вы получите знания (а главное - навыки) как разрабатывать большие приложения на asp.net и начальное портфолио с довольно крупными проектами.

В случае заинтересованности пишите на сайт или на почту с темой “Ассистент разработчика ASP.NET” в следующем формате:

- ФИО

- Email

- Ссылка на резюме

- Портфолио (пусть даже минимальное, это не главное)

- Ваши знания и опыт (краткая оценка) по указанным технологиям ( по возможности развернуто).

- Ваши вопросы

10 лет назад
hecrus
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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