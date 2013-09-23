Доработки в интернет-магазине на shop-script

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
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Добрый день, коллеги. Нам необходимо выполнить доработки на сайте vorsmaknife.ru. В дальнейшем, требуется сопровождение и модернизация.

Предварительный список задач во вложении. В какие сроки и на каких условиях возьметесь за доработку?

Заранее спасибо за оперативную обратную связь.

10 лет назад
tumbus
Алекс 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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