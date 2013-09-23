Программист

Есть сверстанный на bootstrap проект, похожий на интернет магазин. Нужно натянуть и сделать нужный функционал. Что-то придется дописать, что-то из готовых модулей и их доработки. Небольшие правки по css/html. Пока два региона, то есть два сабдомена, Москва, Санкт-Петербург, разный ...