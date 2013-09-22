Работы по Drupal (php, css, js)

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сверстанный на bootstrap проект, похожий на интернет магазин.

Нужно натянуть и сделать нужный функционал.

Что-то придется дописать, что-то из готовых модулей и их доработки.

Небольшие правки по css/html.

Пока два региона, то есть два сабдомена, Москва, Санкт-Петербург, разный контент, сразу предлагайте грамотное решение.

Пишите о вашем опыте с Друпалом (строго с опытом), хорошо если с примерами сложными, может модули создавали.

О ваших навыках, знаниях технологий.

ТЗ кандидатам. Желательно сразу ваш email указывайте.

PHPCSSDrupal
10 лет назад
Bojo
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
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