Внести изменение в в каталог. Сайт на битриксе

Веб-программированиеЗавершен4 заявки167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переделать каталог на сайте http://dealeram.ru/catalog/.

Нужно

1. Чтобы при выборе в форме категории и нажатие на кнопке сортировки в URL добавлялся символьный код. Пример: при выборе "оборудование и инструмент" url должен стать http://dealeram.ru/catalog/oborudovanie-instrument/. и при этом должна остаться рабочей фильтрация по разделам.

2. При выборе в форме "Региона" URL не должен меняться но фильтрация должна работать.

3. Добавить в инфоблок к разделам и элементам возможность вводить мета теги title, keywords, description. И при выводе раздела или элемента выводить эти значения в нужные теги.

4. Нужно сделать чтобы при выборе категории выводилась на странице описание этой категории (внизу после списка элементов)

5. Также нужно сделать чтобы форма не забывала выбранные данные.

6. В выпадающий список "категории" нужно добавить вывод разделов второго уровня. Пример

невыбрано

Автотовары (раздел первого уровня)

--Автозапчасти (раздел второго уровня)

Автотранспорт (раздел первого уровня)

7. В url сделать одноуровневую иерархию. пример

http://dealeram.ru/catalog/

http://dealeram.ru/catalog/razdel-pervogo-urovnya/ (Раздел первого уровня)

http://dealeram.ru/catalog/razdel-vtorogo-urovnya/ (Раздел первого уровня)

http://dealeram.ru/catalog/eliment/ (Страница элимента)

8. После внесения изменений другой функционал сайта должен остаться в рабочем состоянии.

10 лет назад
bkmzdtkbrbq
Илья 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mikez
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$75
5 дней
Отлично сработались, все качественно быстро и в срок.
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.
  • Похожие заказы

  • PHP-программист,

    $1000

    амбициозную команду веб-разработчиков ищется PHP программист. Опытный коллектив, интересные задачи, достойная оплата. Оплачиваемые отпуска и больничные. График 5/2, зарплата от 20.000 руб. + ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт "звонок"

    $50

    Звонок с сайта. «Звонок с сайта» - Сделать специальную кнопку (Скрипт) на сайте www.TM-TRANS.com, нажав на которую, потенциальный клиент сможет бесплатно для него позвонить в компанию. Звонок с сайта перенаправляется на сервер телефонии под ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить ошибку php на сайте

    Сайт на wordpress. В админке в настройке сайта при удалении одного пункта из левого меню (рис.1) - пропадает контент в новом разделе сайта (рис.3) Нужно поправить что бы эта настройка (рис.2) (вкл/выкл этого пункта меню) не влияла ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт на PHP+CURL (https)

    $50

    Требуется написать скрипт на PHP, который будет по крону заходить в мой личный кабинет здесь: https://go2baza.cnt.ru/cnt/login.jsp (логин/пароль без сертификатов), парсить остаток средств на моем счету и отправлять мне mail когда он ниже критической суммы.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программист на постоянной основе

    Пожелания -CMS MODX -Уметь разобраться в чужом коде. -Иметь базовые знания mysql, javascript, html, css -Иметь желание и возможность работать -Скайп обязателен. Плюс в работе с нами: -моментальная оплата после выполнения работы -оплата от 15$/час -постоянный объем работы Возможные варианты оплаты работ: ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение файлов

    $50

    Нужно постить (публиковать) мои файлы из папки на сервере - в блог (в адрес урл) на другом сервере. В рандомное время. От 2 часов до 2 суток. Длинные файлы нужно резать на части - постраничная публикация. К ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla 2.5.

    Сайт представляет собой систему многопользовательских игр на деньги. На данный момент реализован биллинг и одна игра – Морской бой(требует небольшой доработки). Нужно разработать еще две простых игры, организовать автоматический ввод/вывод средств через WebMoney Merchant(перс. аттестат ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад