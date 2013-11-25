Внести изменение в в каталог. Сайт на битриксе

Надо дополнить функционал магазина и исправить ряд ошибок. т.з во вложении Скрипт самописный php+sql
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать каталог на сайте http://dealeram.ru/catalog/.
Нужно
1. Чтобы при выборе в форме категории и нажатие на кнопке сортировки в URL добавлялся символьный код. Пример: при выборе "оборудование и инструмент" url должен стать http://dealeram.ru/catalog/oborudovanie-instrument/. и при этом должна остаться рабочей фильтрация по разделам.
2. При выборе в форме "Региона" URL не должен меняться но фильтрация должна работать.
3. Добавить в инфоблок к разделам и элементам возможность вводить мета теги title, keywords, description. И при выводе раздела или элемента выводить эти значения в нужные теги.
4. Нужно сделать чтобы при выборе категории выводилась на странице описание этой категории (внизу после списка элементов)
5. Также нужно сделать чтобы форма не забывала выбранные данные.
6. В выпадающий список "категории" нужно добавить вывод разделов второго уровня. Пример
невыбрано
Автотовары (раздел первого уровня)
--Автозапчасти (раздел второго уровня)
Автотранспорт (раздел первого уровня)
7. В url сделать одноуровневую иерархию. пример
http://dealeram.ru/catalog/razdel-pervogo-urovnya/ (Раздел первого уровня)
http://dealeram.ru/catalog/razdel-vtorogo-urovnya/ (Раздел первого уровня)
http://dealeram.ru/catalog/eliment/ (Страница элимента)
8. После внесения изменений другой функционал сайта должен остаться в рабочем состоянии.
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