Внести изменение в в каталог. Сайт на битриксе

Нужно переделать каталог на сайте http://dealeram.ru/catalog/.

Нужно

1. Чтобы при выборе в форме категории и нажатие на кнопке сортировки в URL добавлялся символьный код. Пример: при выборе "оборудование и инструмент" url должен стать http://dealeram.ru/catalog/oborudovanie-instrument/. и при этом должна остаться рабочей фильтрация по разделам.

2. При выборе в форме "Региона" URL не должен меняться но фильтрация должна работать.

3. Добавить в инфоблок к разделам и элементам возможность вводить мета теги title, keywords, description. И при выводе раздела или элемента выводить эти значения в нужные теги.

4. Нужно сделать чтобы при выборе категории выводилась на странице описание этой категории (внизу после списка элементов)

5. Также нужно сделать чтобы форма не забывала выбранные данные.

6. В выпадающий список "категории" нужно добавить вывод разделов второго уровня. Пример

невыбрано

Автотовары (раздел первого уровня)

--Автозапчасти (раздел второго уровня)

Автотранспорт (раздел первого уровня)

7. В url сделать одноуровневую иерархию. пример

http://dealeram.ru/catalog/

http://dealeram.ru/catalog/razdel-pervogo-urovnya/ (Раздел первого уровня)

http://dealeram.ru/catalog/razdel-vtorogo-urovnya/ (Раздел первого уровня)

http://dealeram.ru/catalog/eliment/ (Страница элимента)

8. После внесения изменений другой функционал сайта должен остаться в рабочем состоянии.