Поправить ошибку php на сайте

Веб-программированиеЗавершен2 заявки168 просмотров
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Сайт на wordpress.

В админке в настройке сайта при удалении одного пункта из левого меню (рис.1) - пропадает контент в новом разделе сайта (рис.3)

Нужно поправить что бы эта настройка (рис.2) (вкл/выкл этого пункта меню) не влияла на отображение контента страницы этого раздела.

PHP
10 лет назад
bjunior
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dedree
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все работает! Спасибо!
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