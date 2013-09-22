Поправить ошибку php на сайте

Сайт на wordpress.

В админке в настройке сайта при удалении одного пункта из левого меню (рис.1) - пропадает контент в новом разделе сайта (рис.3)

Нужно поправить что бы эта настройка (рис.2) (вкл/выкл этого пункта меню) не влияла на отображение контента страницы этого раздела.