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Парсер товаров с microtron.ua для imagecms shop
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Парсер товаров с microtron.ua для imagecms shop
Нужен парсер товаров, описание, фото, цена, код товара для CMSки imagecms shop
подробнее во вложенном тз
сразу гооворю оплата после выполнения или часть.
если хоть один пункт не выполнен в ТЗ или по тем или иным причинам … деньги возвращаются в полной мере…
цена указано примерно.
выполнения желательно на PHP 5.3 или возможно на С++
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