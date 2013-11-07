Парсер товаров с microtron.ua для imagecms shop

Нужен парсер товаров, описание, фото, цена, код товара для CMSки imagecms shop

подробнее во вложенном тз

сразу гооворю оплата после выполнения или часть.

если хоть один пункт не выполнен в ТЗ или по тем или иным причинам … деньги возвращаются в полной мере…

цена указано примерно.

выполнения желательно на PHP 5.3 или возможно на С++