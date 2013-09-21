Требуется доработать 2 сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки169 просмотров
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http://студия-альянс.рф/

http://centr-service.org/index.html

по первому тз

1. В шаблоне есть косяки нужно исправить

2. вернуть к жизни форму заказа

3. форму проверки "статус заказа" поставить на видное место

4. Включаем творческий подход и если видете что сайт где то можно улучшить, значит делаем.

по второму все тоже самое, только форму проверки нужно добавить.... точнее просто вставить АПИ

10 лет назад
skret002
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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