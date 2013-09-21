Требуется доработать 2 сайта

http://студия-альянс.рф/

http://centr-service.org/index.html

по первому тз

1. В шаблоне есть косяки нужно исправить

2. вернуть к жизни форму заказа

3. форму проверки "статус заказа" поставить на видное место

4. Включаем творческий подход и если видете что сайт где то можно улучшить, значит делаем.

по второму все тоже самое, только форму проверки нужно добавить.... точнее просто вставить АПИ