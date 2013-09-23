Необходимо написать скрипт "граббера" с админ панелью. главное что бы он копировал контент ко мне на сайт так : публиковалась аннотация с картинкой - если она конечно есть у донора ( картинка грузится ко мне на сервер в отдельную папку) и при нажатии скажем "статья целиком" открывалась страница на моем сайте с полной статьей, а не происходил переход на полную статью донора. Чтобы ссылки были к примеру такого вида: www.site.ru/vid.php - (страница с аннотациями, скажем по 10 шт на страницу- настраивается в админ панели) и при нажатии "статья целиком" ссылка имела такой вид : www.site.ru/post_1.php и.т.д. ( "граббер" должен копировать как сам текст с сайтов, так и rss каналы (так же настраивается в админ панели) - "грабить" текст нужно по мере публикования его на сайте донора или rss канала) Вот к примеру : аннотации будут публиковаться на странице http://www.kamforex.ru/prognoz.php с адреса: http://forum.aforex.ru/profiles/blog/list?user=1xhakf35mes55 ( это просто пример ) Я так понимаю что сам "граббер" будет размещен в отдельной папке и его вызов на странице http://www.kamforex.ru/prognoz.php нужно сделать через Если в статье будут встречаться ссылки то нужно их сделать через редирект, главное что бы они не индексировались поисковыми системами. Если "грабить" контент буду с нескольких разных сайтов то страницы должны размещаться в разных папках к каждому сайту по отдельности. Базу данных для них делать не нужно. Так же необходимы категории допустим на странице http://www.kamforex.ru/prognoz.php грабим контент с сайта 1 ( тематика форекс) на странице http://www.kamforex.ru/futures.php грабим с сайта 2 ( тематика фьючерсы) на странице http://www.kamforex.ru/analitika.php грабим с сайта 3 ( тематика опционы) итд. И нужен информер к примеру так: Прогнозы на сегодня: и последних скажем 5 новых статей ( настраивается в админке).