Подсказать на php - получить код страницы

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Задача нужно обратиться к URL и взять код страницы на php, т.е. получить все содержимое.

$ch = curl_init("$url");

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, get_random_user_agent());

$s = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

Все работало, но проблема в том, что url исходный поставил редирект на другую страницу, которую и нужно взять.

И сейчас $s выводит:

302 Moved Temporarily

302 Moved Temporarily

а нужно, чтобы он выводил код страницы на которую произошла переадресация.

подскажите как это сделать, заплачу за решение. Укажите цену вопроса.

PHP
10 лет назад
dimcom
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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