Скрипт Календарь-напоминалка дней рождений

Веб-программированиеЗавершен3 заявки220 просмотров
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php, mysql, sendmail, cron

Нужен календарь дней рождения друзей/сотрудников, на подобии напоминаний как вконтакте.

- Внешний вид: календарь, текущий месяц. При выборе числа вываливается список именинников.

- Все хранится в базе mysql.

- Админ-панель, три графы: ФИО, Дата рождения, Комментарий.

- Удаление: вывод всех списком с галочками.

- Файл для крона, запуск один раз в сутки, отправляет на почту письмо с именинниками в этот день, возможность отправки на несколько почт.

В комментариях цену и срок.

10 лет назад
bash_01
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо Сергею, очень рад сотрудничеству! Все выполнено оочень быстро, ооочень качественно и все очень ответственно, что говорит об очень большом уровне профессионализма. Уверен, буду обращаться еще, всем советую.
Александр, адекватный и добросовестный заказчик. Никаких проблем ни по постановке задачи, ни по оплате. Рекомендую к сотрудничеству!
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