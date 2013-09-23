Внести изменения на сайте с самописной PHP

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок217 просмотров
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Требуется опытный программист для внесения поправок в самописный сайт со свтроенным самописным личным кабинетом пользователя. Внутри системы сбор заказов с клиентов и калькулятор расчета стоимости заказанных клиентами товаров (расчет в двойном валютировании юань на доллар на гривню) нужно внести правки в калькулятор, добавить некоторые функции в админ панели. Так же требуется настроить загрузку картинок с китайского сайта через ссылку на товар.

Только человек с хорошими отзывами и опытом работы, знающий свою работу.

PHP
10 лет назад
importex
Игорь 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
foxart
Иван 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
1 день
Ожидаем окончания работы с 23.09 или возврата денег
Работа оплачена.
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