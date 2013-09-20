Доработки по сайту

Необходимо написать скрипт, который единоразово вытянет из .xml выгрузки hotline картинки, тексты, цены и наличие товаров определенного производителя и вставит это на сайт (Webasyst). Далее этот скрипт должен каждый день (например в 11 утра) проверять наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно ускорить загрузку фотографий (просмотр на сайте) и сделать их переключение.
http://premium-design.com.ua/studiya-floristiki/bukety-kompozitsii
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