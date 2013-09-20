Работа на Joomla сайте - продажа шаблонов

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Сайт на Joomla находится в разработке и нужно сделать следующее:

1. Найти или запрограммировать переключатель шаблонов как например это реализовано вот здесь >> http://www.joomlart.com/demo/#ja_muzic или здесь >> http://www.yootheme.com/demo/joomla/moreno.

2. Найти и настроить систему оплаты/получения шаблонов. Можно предложить Joomla компоненты. Оплата будет производиться русскими и западными клиентами.

Joomla
10 лет назад
Maria27
Мария 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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