Работа на Joomla сайте - продажа шаблонов

Сайт на Joomla находится в разработке и нужно сделать следующее:

1. Найти или запрограммировать переключатель шаблонов как например это реализовано вот здесь >> http://www.joomlart.com/demo/#ja_muzic или здесь >> http://www.yootheme.com/demo/joomla/moreno.

2. Найти и настроить систему оплаты/получения шаблонов. Можно предложить Joomla компоненты. Оплата будет производиться русскими и западными клиентами.