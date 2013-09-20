Прикрутить CMS к сайту + верстка

Нужно сверстать страницу ( одностраничник, макет в формате .psd). Макет не сложный, верстка не резинова (фиксированный размер), на одностраничнике два вида форм отправки со стандартными полями (тел., имя, e-mail), и возможно голосование из двух пунктов (или то или другое) других интерактивных элементов нет. К одностраничнику нужно прикрутить легковесную админку (например Yii или предложите Ваш вариант). Если понравиться – интересует долгосрочное сотрудничество (в очереди уже две аналогичных страницы и будут еще) В заявке указывайте, пожалуйста, приемную стоимость, cms которую предлагаете, сроки и портфолио).

Спасибо!