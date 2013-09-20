Прикрутить CMS к сайту + верстка

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок177 просмотров
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Нужно сверстать страницу ( одностраничник, макет в формате .psd). Макет не сложный, верстка не резинова (фиксированный размер), на одностраничнике два вида форм отправки со стандартными полями (тел., имя, e-mail), и возможно голосование из двух пунктов (или то или другое) других интерактивных элементов нет. К одностраничнику нужно прикрутить легковесную админку (например Yii или предложите Ваш вариант). Если понравиться – интересует долгосрочное сотрудничество (в очереди уже две аналогичных страницы и будут еще) В заявке указывайте, пожалуйста, приемную стоимость, cms которую предлагаете, сроки и портфолио).

Спасибо!

10 лет назад
victtory
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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