Защита от копирования на сайте. Zend Framework

Нужен сайт, в 1 вэб-страницу, РАЗРЕШАЮЩИЙ ДАУНЛОАД файлов ОТ СЕБЯ на ТОЛЬКО заданные (в панели управления) айпишники, ограниченное количество раз. Суть - только работники отдела (в малом количестве до 10 человек) ТОЛЬКО со своих АйПИ ...
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Отключить правую кнопку на сайте, отключить выделение текста и сочетания клавиш Ctrl+XCV.
Принцип работы как у плагина WP-copyprotect - http://wordpress.org/plugins/wp-copyprotect/
От вас требуется четкое указание сроков и стоимости работ. Оплата WM, Приватбанк или наличными в Киеве.
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