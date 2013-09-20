Сайт без оформления для внутреннего пользования

$120
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сайт, в 1 вэб-страницу, РАЗРЕШАЮЩИЙ ДАУНЛОАД файлов ОТ СЕБЯ на ТОЛЬКО заданные (в панели управления) айпишники, ограниченное количество раз.

Суть - только работники отдела (в малом количестве до 10 человек) ТОЛЬКО со своих АйПИ должны иметь возможность попасть на сайт и иметь доступ к файлам, размещенным на сервере..

Учет айпишников можно вести в файлах, не надо никаких баз данных. При АйПи из лок. сети достаточно адреса внешнего. При VPN - достаточно псевдо-айПи. Мне не важен настоящий АйПи,мне важно, чтоб это был тот Айпи, который устно мне дает сотрудник. А настоящий это АйПи,натовский или VPN-ский или анонимный - мне все равно.

Ну и размещение на хостинге . Размер диска на хостинге: файлы примерно по пол гига каждый, количество 10-20, взавис. от цены.

Средства: желательно Джава (скрипты или аплет), т.к. потом позже возможно развитие странички.

Что-то вроде ну и все остальное, чтоб работало на сервере хостинга.

Оформление: пофигу.

Интерфейс примерно:

В панели управления на сервере: Баттоны добавления-удаления-и редактир. списка Айпишников, и JCheckbox-ы для разрешения скачивания каждого файла для каждого АйПишника. Сами файлы, могу наверно и через фтп заливать.

Для клиента страница: JList с разрешенными файлами и батон даунлоада. ВСЁ.

Подробности - наверно в диалоге со мной и по ТЗ. Это мой первый заказ здесь - не знаю точно организацию процесса на сайте. Финансовые документы не нужны.

10 лет назад
test75
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Добавить в сайт форму загрузки фото

    1. требуется добавить в работающий сайт hatynka.net для размещения объявлений на сайте клиентами вменяемую и удобную загрузку фотографий объекта с возможностью загрузки больших по размеру фотографий и ВАЖНО! возможностью выбора очередности показа фото их передвижением. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка многофункциональной CMS

    $2500

    Есть идея к созданию нестандартного фукционала для учета работы и общения с сотрудниками. с различными модулями (общение-час, обмен фотографиями, платежном модуле, таймере, смс информировании) и других модулях. приветствуется участие в проекте и желание создать что-то новое ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка модуля для WHMCS

    Требуется разработать модуль WHMCS для интеграции с OpenNebula (opennebula.org). Далее будут необходимы еще ряд различных модулей для данного биллинга, соответственно подразумевается очень долгосрочное сотрудничество. Компаниям и командам просьба не беспокоить! Крайне желателен опыт создания модулей ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программирование javascript

    Нужен опытный спец по js. Если коротко есть порядка 25 стр интерфейса сервис по покупке авио-билетов. Все сверстано статично, нужно по ТЗ написать для отдельно-взятых страниц скрипты. Оплата достойная, новичков просьба не беспокоить.

    Javascript
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подправить Backbone и проконсультировать

    Доброго времени суток. Есть проект на Django в начальной стадии, с подключенным Tastypie. Для взаимодействия с ним есть небольшой проект на backbone, правда нерабочий, который как раз и нужно исправить + ответить потом на вопросы по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад