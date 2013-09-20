Сайт без оформления для внутреннего пользования

Нужен сайт, в 1 вэб-страницу, РАЗРЕШАЮЩИЙ ДАУНЛОАД файлов ОТ СЕБЯ на ТОЛЬКО заданные (в панели управления) айпишники, ограниченное количество раз.

Суть - только работники отдела (в малом количестве до 10 человек) ТОЛЬКО со своих АйПИ должны иметь возможность попасть на сайт и иметь доступ к файлам, размещенным на сервере..

Учет айпишников можно вести в файлах, не надо никаких баз данных. При АйПи из лок. сети достаточно адреса внешнего. При VPN - достаточно псевдо-айПи. Мне не важен настоящий АйПи,мне важно, чтоб это был тот Айпи, который устно мне дает сотрудник. А настоящий это АйПи,натовский или VPN-ский или анонимный - мне все равно.

Ну и размещение на хостинге . Размер диска на хостинге: файлы примерно по пол гига каждый, количество 10-20, взавис. от цены.

Средства: желательно Джава (скрипты или аплет), т.к. потом позже возможно развитие странички.

Что-то вроде ну и все остальное, чтоб работало на сервере хостинга.

Оформление: пофигу.

Интерфейс примерно:

В панели управления на сервере: Баттоны добавления-удаления-и редактир. списка Айпишников, и JCheckbox-ы для разрешения скачивания каждого файла для каждого АйПишника. Сами файлы, могу наверно и через фтп заливать.

Для клиента страница: JList с разрешенными файлами и батон даунлоада. ВСЁ.

Подробности - наверно в диалоге со мной и по ТЗ. Это мой первый заказ здесь - не знаю точно организацию процесса на сайте. Финансовые документы не нужны.