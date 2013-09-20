Добавить в сайт форму загрузки фото

Написать калькулятор Зеленой карты с 3-мя переменными на JS
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1. требуется добавить в работающий сайт hatynka.net для размещения объявлений на сайте клиентами вменяемую и удобную загрузку фотографий объекта с возможностью загрузки больших по размеру фотографий и ВАЖНО! возможностью выбора очередности показа фото их передвижением. (см.рисунок -пример ниже). сейчас имеем постоянные проблемы с загрузкой файлов, клиенты не могут загрузить при плохом интернете или большом размере файла. или загружается одно фото, а остальные нет. нужно сделать чтобы фото загружались легко.
2. на странице результата поиска http://hatynka.net/apartment_11-00010.html есть главное фото, которое увеличивается при наведении мышкой. увеличивается плохо и медленно, нужно сделать увеличение больше и качественней, в данный момент увеличивается само маленькое фото, что приводит к некачественному виду, нужно сделать чтобы при увеличении показывалось это же фото в большом качественном размере. Пример: http://kievrent.ua/apartments/kyiv/
сайт на php + mysql + некоторые java scripts и кое-где технология ajax
НЕДОРОГО. Оплата по результату либо безопасная сделка.
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