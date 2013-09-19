Перенести сайт на новый движок (только Киев)

Для интернет-магазина необходимо написать скрипт по расчету стоимости доставки курьерской службой DpD. Расчет в автоматическом режиме, с фиксированной точкой отправки (точка доставки из карточки клиента) и учетом веса товара. Стоимость доставки должна быть подстановлена в ...
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Перенести сайт на новый движок, предпочтительно на Typo3 или другую серьёзную систему. С последующей доработкой и администрированием. Ищем опытного специалиста с хорошим портфолио, разбирающегося в программировании, вёрстке и дизайне.
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