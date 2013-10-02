Доработка на сайте, платформа Кохана

Нужен опытный программист на этой платформе. Некоторые серьезные доработки на действующем сайте, связанные больше всего с клиентским акаунтом

ТЗ есть, будет помощь дизайнера и верстальщика также.

Необходимо наличие скайпа у исполнителя для обсуждения по микрофону и хорошее соединение для возможной демонстрации экрана

Все обсуждения - в вечернее время по мск.

Требования — профессионализм, порядочность, творческий поход, привычка доводить начатое до конца, не начиная при этом "болеть", "уезжать", "рожать" на первом повороте.

Оговоренная оплата - по выполнению всех задач или определенного этапа работ.