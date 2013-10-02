Доработка на сайте, платформа Кохана

Веб-программированиеЗавершен1 заявка184 просмотра
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Нужен опытный программист на этой платформе. Некоторые серьезные доработки на действующем сайте, связанные больше всего с клиентским акаунтом

ТЗ есть, будет помощь дизайнера и верстальщика также.

Необходимо наличие скайпа у исполнителя для обсуждения по микрофону и хорошее соединение для возможной демонстрации экрана

Все обсуждения - в вечернее время по мск.

Требования — профессионализм, порядочность, творческий поход, привычка доводить начатое до конца, не начиная при этом "болеть", "уезжать", "рожать" на первом повороте.

Оговоренная оплата - по выполнению всех задач или определенного этапа работ.

10 лет назад
Tolich_VZ
Ярослав 
49 летСША
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
geminy
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
Работа с Владимиром оставила у всей нашей команды самые лучшие впечатления. От начала и до конца на связи, внимательный, акуратный, точный в исполнении всех деталей. Работать с таким исполнителем было одно удовольствие. Неоднократно вносились нами изменения в ТЗ по ходу работы и Владимир без малейшего недовольства или претензий все это выполнял, даже не попросив доплаты заранее оговоренной суммы (один из тех редких случаев когда доплату предложил сам заказчик). Только лучшие рекомендации и респект от нас всех.
Ярослав отличный заказчик! Всегда на связи, знает точно что ему нужно. Работа оставила только приятные впечатления! Оплата мгновенная, даже наградил бонусом, за что спасибо ему и всей его команде! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество