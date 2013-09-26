PHP-скрипт для работы с сервисом (API SOAP)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки160 просмотров
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Необходимо написать скрипт для взаимодействия с сервисом Rоокее.ru через API.

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PHP
10 лет назад
ToMillion
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$50
1 день
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