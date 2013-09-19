Срипт перелинковки сайта (php, MySQL)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки111 просмотров
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Требуется сделать скрипт для внутренней перелинковки сайта. ТЗ прикреплено.

От вас конкретная сумма, срок. Все вопросы по ТЗ в личку.

PHPMySQL
10 лет назад
alex_adamovitch
Алексей 
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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