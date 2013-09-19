Добавить ID объекта

Что нужно: что-бы клиент вводил свой адрес и ему по этому адресу показывались доступные ему провайдеры интернета. К каждому провайдеру нужно подключить базу данных подключенных домов и сделать модуль импорта в админке, что-бы в дальнейшем можно было ...