Доработка движка Simplacms

Нужен человек с достаточным опытом работы в указанной CMS (http://simplacms.ru) для выполнения работ по допфункционалу (дописывание модулей, исправление ошибок и пр).

В первую очередь интересует натягивание новой верстки на кастомный двиг и исправление пары критичных ошибок БД. Знание на продвинутом уровне приветствуется.