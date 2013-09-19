Доработка движка Simplacms

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок117 просмотров
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Нужен человек с достаточным опытом работы в указанной CMS (http://simplacms.ru) для выполнения работ по допфункционалу (дописывание модулей, исправление ошибок и пр).

В первую очередь интересует натягивание новой верстки на кастомный двиг и исправление пары критичных ошибок БД. Знание на продвинутом уровне приветствуется.

10 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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