Скрипт проверки уникальности через API Etxt.ru

Парсер товаров с microtron.ua для imagecms shop Нужен парсер товаров, описание, фото, цена, код товара для CMSки imagecms shop подробнее во вложенном тз сразу гооворю оплата после выполнения или часть. если хоть один пункт не выполнен в ТЗ ...
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Собственно, практически все отражено в названии. Подробное ТЗ в приложении. На вопросы отвечу в личке.
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