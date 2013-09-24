Требуется написать грабер сайта www.wemoto.com

Что должен уметь делать грабер:

- собирать информацию по всем маркам мотоциклов не обязательно. Достаточно марки мотоциклов Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.

- по каждой марке мотоциклов нужно будет сграбить абсолютно все модели. Для примера если посмотреть по ссылке http://www.wemoto.com/bikes/honda/ , то нужно будет сграбить все модели мотоциклов Honda начиная от «Honda C 50 75-78» до «Honda VTX 1800 CA6/CA7 06-08».

- для каждой модели нужно сграбить все запчасти по разделам. То есть структура для данной модели будет следующая (на примере ссылки http://www.wemoto.com/bikes/honda/c_50/75-78/):

Багаж – грабим

Багажная система Givi – игнорируем

Багажные ремни LynxHooks | Цвет: (здесь через запятую все варианты выпадающего меню) – цена: € 25.99

Вилка и амортизаторы – грабим

Обучающий DVD «Как заменить сальники вилки» || Fork Stanchions - Tarozzi || Вилочные масла – игнорируем

Амортизаторы € 56.43 - грабим

Ремкомплект вилки € 13.21 – грабим

И так до конца.

Фото и Инфо грабить не нужно.

- далее все сграбленые данные должны быть занесены в экселевский фаил. Для удобства наверное будет лучше не в один, а в 4 по маркам мотоциклов.

То есть на выходе должны иметь экселевский фаил Honda, в котором будут перечисляться все сграбленые модели, и запчасти с ценами к ним.

Возможно маленько сумбурно описываю, желающему взяться предоставлю образец.

Интересует цена. Предпочтение адекватной цене.

Оплата: Yandex-Деньги или перевод на карту СБ предпочтительны.