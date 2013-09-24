Грабер сайта.

Веб-программированиеЗавершен7 заявок239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать грабер сайта www.wemoto.com

Что должен уметь делать грабер:

- собирать информацию по всем маркам мотоциклов не обязательно. Достаточно марки мотоциклов Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.

- по каждой марке мотоциклов нужно будет сграбить абсолютно все модели. Для примера если посмотреть по ссылке http://www.wemoto.com/bikes/honda/ , то нужно будет сграбить все модели мотоциклов Honda начиная от «Honda C 50 75-78» до «Honda VTX 1800 CA6/CA7 06-08».

- для каждой модели нужно сграбить все запчасти по разделам. То есть структура для данной модели будет следующая (на примере ссылки http://www.wemoto.com/bikes/honda/c_50/75-78/):

Багаж – грабим

Багажная система Givi – игнорируем

Багажные ремни LynxHooks | Цвет: (здесь через запятую все варианты выпадающего меню) – цена: € 25.99

Вилка и амортизаторы – грабим

Обучающий DVD «Как заменить сальники вилки» || Fork Stanchions - Tarozzi || Вилочные масла – игнорируем

Амортизаторы € 56.43 - грабим

Ремкомплект вилки € 13.21 – грабим

И так до конца.

Фото и Инфо грабить не нужно.

- далее все сграбленые данные должны быть занесены в экселевский фаил. Для удобства наверное будет лучше не в один, а в 4 по маркам мотоциклов.

То есть на выходе должны иметь экселевский фаил Honda, в котором будут перечисляться все сграбленые модели, и запчасти с ценами к ним.

Возможно маленько сумбурно описываю, желающему взяться предоставлю образец.

Интересует цена. Предпочтение адекватной цене.

Оплата: Yandex-Деньги или перевод на карту СБ предпочтительны.

10 лет назад
Vlad-on
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$45
1 день
Работа сделана на 100%. Опыт работы по части граберов чувствуется сразу. Никаких лишних вопросов, отличное понимание темы. Изначальный вариант немного отличается от того, что получилось в итоге, причина в том, что Виктор отговорил отойти от начального задания и сделать более удобно. Спасибо за проделанную работу.
Рад был поработать с Владом. Подготовленное детальное ТЗ. Положительное отношение к корректировке поставленной задачи. А главное понимание причины их необходимости. Всегда на связи. Лояльное отношение при сдаче проекта. Своевременная оплата. Рекомендую как хорошего человека и порядочного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Внедрить файл Excel в сайт

    нужно внедрить файл Excel в сайт на основе вордпресса. Сайт агенства недвижимости. У них небольшая база квартир с вкладками в Excel. Нужно сделать так чтобы админ смог ее публиковать и обновлять и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер товаров .

    $80

    Парсер товаров с microtron.ua для imagecms shop Нужен парсер товаров, описание, фото, цена, код товара для CMSки imagecms shop подробнее во вложенном тз сразу гооворю оплата после выполнения или часть. если хоть один пункт не выполнен в ТЗ ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Мелкие правки по функциональности и редизан на AS2

    $150

    Необходим редизайн приложения на FB. Написано на AS2. При желании разработчика можно переписать на AS3. Краткое описание: Стартовая страница: -редизайн (дизайн предоставим) -добавляем видео из ролика, при нажатии кнопки "Старт" губы съедают ложечку йогурта -добавляем анимированное руководство по пользованию -добавляем инфо о призах Редизайн ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сайта-визитки на базе готового дизайна

    $300

    Требуется запустить сайт-визитку преподавателя с разработкой удобной админки для управления перечнем и расписанием занятий, отзывами и новостями. Дизайн главной и внутренних страниц разработан. Без интернет-магазина. Срок - до двух недель.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать анимированного аватара на флеше

    $100

    нужно, что бы было похоже на это http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php нужны следующие функции: бот должен следить за курсором. бот должен имитировать произнесение речи с мимикой. серверная часть не нужна!!!!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Landing page на основании шаблона (bootstrap)

    Есть шаблон для страницы на bootstrap, есть наполнение для страницы. Необходимо сделать на основании шаблона landing page с формой регистрации на мероприятие. При подаче заявки просьба указывать сроки и стоимость выполнения работ.

    Bootstrap
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форма заказа на Wordpress

    Есть сайт на WP. На страницах сайта есть форма заказа, которая имеет следующие параметры: - Полное имя - Email - Website - Phone + несколько скрытых параметров Сейчас эта форма отправляет данные на почту. Нужно чтобы она работала по-другому, а именно 1. Отправляла ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно срочно доработать сайт под MOdX Revo

    $270

    Есть готовая верстка и начало программинга. Сжатые сроки. Основные работы разработка фильтра с несколькими показателями. Система авторизации почти готова, но нужна доработка. Сайт состоит из объявлений с возможностью поиска подходящего варианта

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад