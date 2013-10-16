нужно внедрить файл Excel в сайт на основе вордпресса. Сайт агенства недвижимости. У них небольшая база квартир с вкладками в Excel. Нужно сделать так чтобы админ смог ее публиковать и обновлять и убирать по мере надобности. Очень хотелось бы чтобы нельзя было сразу скачать