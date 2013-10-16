Внедрить файл Excel в сайт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно внедрить файл Excel в сайт на основе вордпресса. Сайт агенства недвижимости. У них небольшая база квартир с вкладками в Excel. Нужно сделать так чтобы админ смог ее публиковать и обновлять и убирать по мере надобности. Очень хотелось бы чтобы нельзя было сразу скачать

10 лет назад
gazova
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Flexx02
Тарас 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Тарас отлично справился с поставленной задачей
Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Мелкие правки по функциональности и редизан на AS2

    $150

    Необходим редизайн приложения на FB. Написано на AS2. При желании разработчика можно переписать на AS3. Краткое описание: Стартовая страница: -редизайн (дизайн предоставим) -добавляем видео из ролика, при нажатии кнопки "Старт" губы съедают ложечку йогурта -добавляем анимированное руководство по пользованию -добавляем инфо о призах Редизайн ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Landing page на основании шаблона (bootstrap)

    Есть шаблон для страницы на bootstrap, есть наполнение для страницы. Необходимо сделать на основании шаблона landing page с формой регистрации на мероприятие. При подаче заявки просьба указывать сроки и стоимость выполнения работ.

    Bootstrap
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форма заказа на Wordpress

    Есть сайт на WP. На страницах сайта есть форма заказа, которая имеет следующие параметры: - Полное имя - Email - Website - Phone + несколько скрытых параметров Сейчас эта форма отправляет данные на почту. Нужно чтобы она работала по-другому, а именно 1. Отправляла ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно срочно доработать сайт под MOdX Revo

    $270

    Есть готовая верстка и начало программинга. Сжатые сроки. Основные работы разработка фильтра с несколькими показателями. Система авторизации почти готова, но нужна доработка. Сайт состоит из объявлений с возможностью поиска подходящего варианта

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать файл с графиком

    $50

    Требуется создать 1 файл php с выведением графика на основе данных из базы MySQL (доходность определённого пользователя по двум типам оплат за последние 30 дней). В файле требуется предварительное сложение сумм по датам (даты в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Кнопки смены вида shortstory на dle

    нужна реализация на javascript или ajax или на чем-то подобном, нужны 2 кнопки которые сменяют вид вывода новостей на шаблоне на движке dle. наверняка вы встречали когда новости выводятся или плиткой или списком. вот например ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Большой пакет работы по Joomla, верстка и коддинг

    Имеется целый "пакет" работы по админке Joomla, который я хотел бы в итоге увидеть в рабочем состояние в административной панели Joomla (CMS). ---------------------- - Все имеется в тз, само тз подробно расписано, думаю вопросов много не возникнет. - ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка галереи на MODx

    Всем привет. Сайт на MODx. Требуется доработать галерею с фотографиями вот тут http://detiles.com.ua/colors/ 1. Сделать рабочими стрелки навигации между страницами галереи 2. Поправить перенос изображений на 4-ю строку из-за длинных названий фотографий. С вас бюджет и сроки. Оплата через ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад