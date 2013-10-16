Необходим редизайн приложения на FB. Написано на AS2. При желании разработчика можно переписать на AS3. Краткое описание: Стартовая страница: -редизайн (дизайн предоставим) -добавляем видео из ролика, при нажатии кнопки "Старт" губы съедают ложечку йогурта -добавляем анимированное руководство по пользованию -добавляем инфо о призах Редизайн ...
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нужно внедрить файл Excel в сайт на основе вордпресса. Сайт агенства недвижимости. У них небольшая база квартир с вкладками в Excel. Нужно сделать так чтобы админ смог ее публиковать и обновлять и убирать по мере надобности. Очень хотелось бы чтобы нельзя было сразу скачать
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