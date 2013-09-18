Доработка галереи на MODx

(30к за каждый) В поиске грамотного и адекватного программиста, который в ближайшие три месяца сделает три сайта-анкетника с админ панелью и лёгким кодом. Дизайном заниматься не потребуется, но если есть знакомый хороший дизайнер - отлично. Стоимость указана за ...