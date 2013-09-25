Доработка категорий Drupal

Нужна помощь: нужно отсортировать материал вывода на главную страницу на сайте (метод сортировки стоит, но почему -то на новый материал - сортировка не действует. сайт этот krugozir.teamroom.me

Отсортировать нужно по дате указанной в уроке (она же в цветном кружке)