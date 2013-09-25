Доработка категорий Drupal

Веб-программированиеЗавершен2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь: нужно отсортировать материал вывода на главную страницу на сайте (метод сортировки стоит, но почему -то на новый материал - сортировка не действует. сайт этот krugozir.teamroom.me

Отсортировать нужно по дате указанной в уроке (она же в цветном кружке)

Drupal
10 лет назад
Ksaref
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Евгений молодец. Сделал быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству
success :)
  • Похожие заказы

  • Доработать дизайн для магазина на сервисе insales

    Требуется талантливый фрилансер со знанием html, css, php, mysql а также архитектуры insales.ru для доработки и дорисовки а также верстки шаблона магазина под платформу insales.На основе имеющегося шаблона для сервиса insales нарисовать и разверстать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсинг базы

    Парсинг базы baza-winner.ru. Информацию брать из программы виннер установленной на компьютере. Выгружать информацию в mysql.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить форум vBulletin 5

    Есть лицензионная версия форума vBulletin 5 необходимо установить на домен и настроить. Попробовать найти в интернете и установить русификатор как вариант http://zcarrot.com/translate. Оплачу в WMR

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание трех сайтов-анкетников

    $3000

    (30к за каждый) В поиске грамотного и адекватного программиста, который в ближайшие три месяца сделает три сайта-анкетника с админ панелью и лёгким кодом. Дизайном заниматься не потребуется, но если есть знакомый хороший дизайнер - отлично. Стоимость указана за ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт импорта товаров от поставщика для InSales

    Есть интернет магазин. (площадка insales.ru ) У интернет магазина несколько поставщиков. У поставщиков есть сайты и выгрузки (csv , xml) с актуальным наличием. Для некоторых товаров в магазине, которые уже были загружены через стороннюю программу, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить работу скрипта

    Есть скрипт, который при отправке данных в форме делает запись в таблицу гугл определённых параметров: - данные формы - реферер (3 типа) Пока делали на "голой" форме всё работало, как только перенесли на реальную - стал некорректно писаться ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт

    Нужно написать софт или скрипт который бы управлял акками выводил по ним инфу с target.mail.ru

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен плагин оценки с авторизацией через соцсети

    Стандартная оценка из 5 звездочек. Авторизация через соцсети: FB, Twitter, VK, Google, Yandex Проставление оценки, вывод среднего значения всех оценок (с половинками звездочек, если оценка дробная) Вывод списка проголосовавших (по аналогии с выводом списка лайков в FB) Серверную часть ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ряд задач по Битриксу

    нужно на сайте интернет-магазина вывести информацию в свойствах заказа: нужно в свойствах заказа в админке вывести имя менеджера, которому ушел заказ по этому рабочему графику. сейчас там есть при оформлении заказа в пользовательской части свойство "менеджер" ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP-программист (требуется на удаленку)

    $2500

    Обязанности: разработка крупного web-проекта. Требования: РНР- программист: опыт работы от 5 лет; НTML, CSS, Java Script; опыт работы с фреймворком Yii обязательно (от 3-х лет); обязательно наличие реализованных коммерческих проектов-примеров; образование: не имеет ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад