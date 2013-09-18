Поправить работу скрипта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Есть скрипт, который при отправке данных в форме делает запись в таблицу гугл определённых параметров:

- данные формы

- реферер (3 типа)

Пока делали на "голой" форме всё работало, как только перенесли на реальную - стал некорректно писаться реферер.

Отправка в таблицы гугл работает корректно.

Нужно подключить скрипт к реальной форме и восстановить корректную запись данных.

Текстом сложно объяснить работу скрипта - на примере всё быстро становится понятно.

10 лет назад
sadogorod
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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