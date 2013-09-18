Поправить работу скрипта

Требуется талантливый фрилансер со знанием html, css, php, mysql а также архитектуры insales.ru для доработки и дорисовки а также верстки шаблона магазина под платформу insales.На основе имеющегося шаблона для сервиса insales нарисовать и разверстать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт, который при отправке данных в форме делает запись в таблицу гугл определённых параметров:
- данные формы
- реферер (3 типа)
Пока делали на "голой" форме всё работало, как только перенесли на реальную - стал некорректно писаться реферер.
Отправка в таблицы гугл работает корректно.
Нужно подключить скрипт к реальной форме и восстановить корректную запись данных.
Текстом сложно объяснить работу скрипта - на примере всё быстро становится понятно.
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