Подключить к OpenCart

есть сайт нужно спарсить инфу и сохранить в эксель один раз сделать https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/bplocator/landing что нужно: Продукт или услуга IBM: Отрасль: Область применения решения: т.е. нужна инф какой продукт в какой отрасли и области применяется.. например выбираем программное обеспечение выбираем банковское дело и получаем список ПО и т.д.