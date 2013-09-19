Онлайн перевод

Веб-программированиеЗавершен2 заявки123 просмотра
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Здравствуйте все. Требуется написать скрипт для работы с онлайн переводчиками google и Яндекс.

ТЗ в приложении. Все вопросы в личке.

10 лет назад
franklin90
Александр 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
29 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$60
2 дня
Отличный специалист. Честно говоря, перед началом работы даже не ожидал такой четкости, оперативности, вдумчивого подхода. Спасибо!
Отличный уровень проработки ТЗ, приятный в общении человек, своевременная оплата - всем доволен и советую.
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