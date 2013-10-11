Доработка сайта

1. на главной странице в мозиле наводя на продукцию, строки "прыгают"

НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБ НЕ ПРЫГАЛИ

В ХРОМЕ И ДРУГИХ БРАУЗЕРАХ ВСЕ НОРМ

2. фон за флэшом стоит не на месте

у нас был горизонт по середине колес,горизонт съехал

НУЖНО ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО

3. В шапке строка О Компании, Лизинг, Сервис и тд прыгает

на главной странице норм

а потом на другие страницы переходишь и она съезжает

нужно чтоб шапка, как и все нормальные шапки на всех сайтах оставалась одинаковой

4. ФОН НА СТРАНИЦАХ (ПОМИМО ГЛАВНОЙ) УСТАНОВЛЕН НЕ ПРАВИЛЬНО! ДОЛЖНО БЫТЬ 5 КРУГОВ, А НЕ 10

5. "Навесное оборудование" на страницах машин нужно сделать как ссылку, чтоб было понятно что ссылка. Или подчеркивание при наведении сделать

и ТАБЛИЦЫ!!!!!!!!! ТАБЛИЦЫ С КАКОГО ТО МОМЕНТА Я НЕ МОГУ СОЗДАВАТЬ!!! СООТВЕТСТВЕННО НЕ МОГУ ОПИСАНИЯ ЗАЛИВАТЬ, А МНЕ ИХ ПО 5 ШТУК В ДЕНЬ ПРИСЫЛАЮТ И ТРЕБУЮТ ЧТОБ ЗАЛИВАЛ ЗА 10 МИН

ИСПРАВЬТЕ КОСЯК С ТАБЛИЦАМИ

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