Доработка сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки186 просмотров
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1. на главной странице в мозиле наводя на продукцию, строки "прыгают"

НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБ НЕ ПРЫГАЛИ

В ХРОМЕ И ДРУГИХ БРАУЗЕРАХ ВСЕ НОРМ

2. фон за флэшом стоит не на месте

у нас был горизонт по середине колес,горизонт съехал

НУЖНО ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО

3. В шапке строка О Компании, Лизинг, Сервис и тд прыгает

на главной странице норм

а потом на другие страницы переходишь и она съезжает

нужно чтоб шапка, как и все нормальные шапки на всех сайтах оставалась одинаковой

4. ФОН НА СТРАНИЦАХ (ПОМИМО ГЛАВНОЙ) УСТАНОВЛЕН НЕ ПРАВИЛЬНО! ДОЛЖНО БЫТЬ 5 КРУГОВ, А НЕ 10

5. "Навесное оборудование" на страницах машин нужно сделать как ссылку, чтоб было понятно что ссылка. Или подчеркивание при наведении сделать

и ТАБЛИЦЫ!!!!!!!!! ТАБЛИЦЫ С КАКОГО ТО МОМЕНТА Я НЕ МОГУ СОЗДАВАТЬ!!! СООТВЕТСТВЕННО НЕ МОГУ ОПИСАНИЯ ЗАЛИВАТЬ, А МНЕ ИХ ПО 5 ШТУК В ДЕНЬ ПРИСЫЛАЮТ И ТРЕБУЮТ ЧТОБ ЗАЛИВАЛ ЗА 10 МИН

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www.merkatorgroup.ru

10 лет назад
SpecialHelpPoisk
Аркадий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
InLight
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Ростислав профи своего дела,быстро и оперативно сделал всё ТЗ,причём оплату скромную попросил,мы очень довольны, Ростислав наш спец в избраном теперь!
Надежный заказчик: чёткое техническое задание и достойная оплата. Рекомендую.
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