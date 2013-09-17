Прописать в CSS условие

Веб-программированиеЗавершен6 заявок172 просмотра
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Нужно сделать, чтобы картинка в шапке менялась при переходе со страницы на страницу.

CSS
10 лет назад
Marie1
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Быстро! Качественно! Приятно работать! Всем советую!
Доволен сотрудничеством. Вежливое и приятное общение, четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую!!!
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