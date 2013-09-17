Доработка ИМ на WordPress (e-Commerce)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Необходимо доработать интернет-магазин:

- поправить недоработки в верстке

- добавить несколько страниц

- привести к виду по макету

Работы в целом по-мелочи на 1 день.

WordPress
10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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