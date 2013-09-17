Проблема с кодировкой modx

Предлагаю поучаствовать в разработке/доработке проекта сайта бесплатных объявлений http://clck.ru/1IhDd в команде из нескольких человек. Проект не с нуля, уже более года активно развивается. от вас требуются знания и практика в Codeigniter+Kohana+PostgreSQL. Владение Git ...