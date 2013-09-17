Ищем опытного php-разработчика

Ищу опытного php программиста в команду интернет стартапа. Удаленка. Оплата по проектно или по часам (обсуждаемо). Не CMS, разработка с нуля.

Требования

* Отличное знание php5, jquery + понимание html верстки.

* Аккуратный и хорошо документированный код.

* Понимание ООП и MVC, свой движок будет огромным плюсом.

* Опыт работы не менее 3х лет.

* Умение разбираться и подстраиваться под чужой код.

Обязательно:

* Воможность выходить на связь с 10 до 18 по Москве в рабочие дни.

* Занятость в проекте не менее 5 часов в день. Если вы можете работать только по вечерам, то вы нам не подходите.

В заявках хочу видеть стоимость часа и ваш опыт работы (в каких проектах участвовали, что делали, чем все закончилось). Также просьба отправить немного своего кода (что-нибудь сложное ООПшное без использования общедоступных фреймворков) на [email protected] с кратким описанием задачи, которую он решает и ссылкой на ваш профиль на веблансе.

P.S. Студиям просьба не беспокоить. Ищем именно разработчика, а не подрядчика.