Ищем опытного php-разработчика

Предлагаю поучаствовать в разработке/доработке проекта сайта бесплатных объявлений http://clck.ru/1IhDd в команде из нескольких человек. Проект не с нуля, уже более года активно развивается. от вас требуются знания и практика в Codeigniter+Kohana+PostgreSQL. Владение Git ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу опытного php программиста в команду интернет стартапа. Удаленка. Оплата по проектно или по часам (обсуждаемо). Не CMS, разработка с нуля.
Требования
* Отличное знание php5, jquery + понимание html верстки.
* Аккуратный и хорошо документированный код.
* Понимание ООП и MVC, свой движок будет огромным плюсом.
* Опыт работы не менее 3х лет.
* Умение разбираться и подстраиваться под чужой код.
Обязательно:
* Воможность выходить на связь с 10 до 18 по Москве в рабочие дни.
* Занятость в проекте не менее 5 часов в день. Если вы можете работать только по вечерам, то вы нам не подходите.
В заявках хочу видеть стоимость часа и ваш опыт работы (в каких проектах участвовали, что делали, чем все закончилось). Также просьба отправить немного своего кода (что-нибудь сложное ООПшное без использования общедоступных фреймворков) на [email protected] с кратким описанием задачи, которую он решает и ссылкой на ваш профиль на веблансе.
P.S. Студиям просьба не беспокоить. Ищем именно разработчика, а не подрядчика.
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