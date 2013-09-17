Срочно нужен спец под MODx (верстка + программинг)

Здравствуйте. Если просканировать все страницы форума на движке Dle Forum, то можно обнаружить дубли страниц С слешем на конце и Без слеша на конце., пример: _site.ru/forum/topic_1594/ _site.ru/forum/topic_1594 Требуется человек, который исправит движок, чтобы существовали УРЛ только со слешем на ...